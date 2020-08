× Erweitern Foto: Eisenherz Berlin, Bild: Ralf König #EISENHERZ: Ralf Königs Signierstunde

Ralf König

Am Samstag hast du die Chance, an ein Autogramm ** vom König zu kommen. Ab 14 Uhr wird DER Comic-Zeichner der Community im Buchladen Eisenherz signieren: Ralf König.

Zwischen 14 und 16 Uhr wird der „König der Knollennasen“ an – so das Team der Buchhandlung – „exponierter Stelle“ zwei Signierstunden mit seinen Fans verbringen.

Die Warteschlange wird sich außerhalb des 1978 an den Start gegangenen Buchladens befinden – wenn man sich an alle Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hält, muss man also nichts fürchten. Und sollte es regnen, so helfen ja Regenschirme.

** Nur der neue Comic wird signiert, so das Team von Eisenherz auf Facebook

22.8., Signierstunde mit Ralf König, Eisenherz, Motzstraße 23, U Nollendorfplatz, 14 Uhr, Hier geht es zur Veranstaltungsseite, www.maennerschwarm.de

Zwei Tage zuvor kann man im BKA Theater am Mehringdamm 34 „Ralf König: 40 Jahre Nasenmalerei“ feiern, los geht es um 20 Uhr. Hier geht es zur Veranstaltungsseite.