Seid solidarisch!

Aidshilfe Düsseldorf Corona betrifft alle Menschen

Auch das Team vom Ficken 3000, jener Männerbar mit großem Cruisingbereich am Hermannplatz, trifft die Corona-Krise mit den angeordneten Schließungen hart.

„Wir bedauern natürlich, dass wir zur Zeit nicht für euch da sein können, jedoch erfordern ungewöhnliche Situationen ungewöhnliche Maßnahmen“, wendet sich das Team der Szenebar an ihre Freunde und Gäste. „Bitte bleibt zu Hause, wenn’s geht! Haltet Abstand! Kümmert euch um Leute, die Hilfe brauchen! Die Reduzierung sozialer Kontakte ist wichtig um die Verbreitung des Virus möglichst stark einzudämmen, damit unser Gesundheitssystem nicht unter dem Druck zu vieler gleichzeitiger Infektionen zusammenbricht. “

Es gibt aber auch kritische Töne seitens des Ficken 3000: „Unseres Erachtens hätte das schon viel früher und konsequenter mit der gebotenen Transparenz bundesweit geschehen müssen (zur Not auch als Berliner Alleingang) und nicht am Samstagabend mit martialischen Polizeiauftritten in Bars, Klubs und Kneipen – ohne dass die betroffenen Gastronomen hiervon vorher offiziell in Kenntnis gesetzt wurden.“

Funky Old Men – 25 Years Later ... It Is Just About Housemusic Ficken 3000 Angekündigte Veranstaltungen entfallen bis zum Ende der Krise

„Senat und Bundesregierung haben nun die Möglichkeit, ihr zögerliches und zugleich überstürztes Handeln wenigstens noch mit schneller und unbürokratischer Hilfe für alle Betroffenen ein wenig zu kompensieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Kleinstunternehmer und Freelancer für vorerst sechs Monate (bei Bedarf natürlich länger) wäre ein probates Mittel die schlimmste Not zu lindern. Auch das vom Finanzminister angekündigte Förderprogramm für notleidende Kleinunternehmer, die vorübergehend keine Einnahmen und Umsätze haben, könnte eine große Hilfe sein. Das betrifft unter anderem viele kleine Kneipen, deren Betreiber ja oft von Monat zu Monat leben, ohne die Möglichkeit große Rücklagen zu bilden. Das könnte helfen, die Mieten und ähnliches zu zahlen. Ob es für die eigene Lebenshaltung reicht, bleibt fraglich, doch würde es sicher nachhaltiger helfen als günstige Kredite oder Steuerstundungen. Aber bitte unbürokratisch! Wir haben in Berlin schon vieles erlebt und durchgemacht und auch diese Krise werden wir irgendwie meistern und gestärkt aus ihr hervorgehen. Klein beigeben ist unsere Sache nicht und wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Passt auf euch auf! Bleibt gesund! Seid solidarisch!“

www.ficken3000.com