Florian Winkler-Ohm „Mut macht mir der Zusammenhalt in der Community“

× Erweitern Foto: T. Schwarz Florian Winkler-Ohm

SchwuZ Gerade ist das SchwuZ geschlossen

Der Shutdown dauert an, der Lockdown macht Angst. Schwierige Zeiten, besonders für die Kreativen des Nachtlebens. Wir erreichten einen der SchwuZ-Geschäftsführer im Homeoffice.

Wie geht es dem SchwuZ?

Nun, die Lage ist dramatisch, vor allem für unsere Minijobber, die ja keine Möglichkeit haben, Kurzarbeiter*innengeld zu beantragen. Viele sind seit März 2020 ohne Arbeit. Ich möchte aber auch anmerken, dass es schön ist, dass wir zumindest überhaupt als Klub Hilfen bekommen haben, wenn diese auch recht spät kamen. Und ich durfte wenigstens ab und an im Klub oder im Büro sein ... Wir haben rund 100 Menschen im Klub beschäftigt wir versuchen alle Mitarbeiter*innen ein- oder zweimal im Monat via E-Mail zu erreichen und auf den neusten Stand zu bringen. Zusätzlich gibt es Team-Meetings über Zoom. Schön waren die gemeinsamen Open-Air-Aktionen wie der Getränkeabverkauf, bei dem man sich – mit Abstand – wiedersehen konnte.

SchwuZ Wer den Kalender kauft, hilft dem SchwuZ

Ist der andere Geschäftsführer Marcel Weber denn noch dabei?

Ja, er hatte nur drei Monate ein Sabbatical. Und dafür war die Zeit gerade perfekt. Aber ab Mitte Januar ist er wieder dabei.

Brauchst du denn ein Sabbatical?

Nein, gerade nicht. Aber wenn das Jahr so weitergeht wie 2020, wer weiß ...

Übermannen dich manchmal die Sorgen?

Bisher nicht. Wir haben schon letztes Jahr relativ realistisch geplant und uns keine allzu großen Hoffnungen gemacht im Januar wieder starten zu können. Wir wussten, dass wir nicht nur die Ersten sein würden, die geschlossen worden sind, sondern auch die, die am Letzten wieder öffnen dürfen. Wir haben stark auf das zweite Quartal 2021 gesetzt, das sehe ich allerdings gerade ziemlich am Dahinschwimmen. Ich hoffe, dass wir im Herbst oder Winter wieder eröffnen können, ich setzt meine Hoffnung stark auf die angelaufenen Impfungen.

Was macht dir denn Mut?

Der Zusammenhalt der Community, dass die Streamings so gut laufen und auch die Open-Air-Aktionen so gut angenommen wurden. Und auch unser Kalenderverkauf. Wenn ich das anmerken darf: Den gibt es ab Montag etwas günstiger für 15 Euro über unseren Shop auf der Homepage. Dass für viele Menschen das SchwuZ so ein wichtiger Ort ist, dass macht mir Hoffnung – auch auf unsere Wiedereröffnung.

*Interview: Michael Rädel

www.schwuz.de