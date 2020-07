Girlpower, Zahnseide und Hip-Hop

× Erweitern Foto: Nick Strutsi / strutsi.com/ FLOSS

Foto: Gina Bullwinkel_@aliceduracell FLOSS

Aufgewachsen bei Braunschweig, gelobt von Katy Perry, beeinflusst von „Gwen Stefani, Peaches, Katy Perry, Uffie, Robyn, Eurythmics, Madonnas American Life **, Agar Agar“, das ist FLOSS, eine angesagte und die Corona-depressive Szene belebende Musikerin aus Berlin.

Vor ein paar Tagen erschien das neue Lied, der queere Videohit, „Floss Like a Boss“ der Wahlberlinerin, die erst in der Modewelt tätig war (unter anderem für Designer Jean-Charles de Castelbajac), bevor sie die Hip-Hopperin in sich entdeckte.

FLOSS

„Songwriting funktioniert letztlich ganz ähnlich wie das Designen einer Kollektion“, so FLOSS. „Ich habe ein Konzept, kreiere ein Moodboard und suche Referenzen sowie Sound-Samples und benutze Wörter, die stimmig sind wie Stoffproben für ein lyrisches Kleid. Dabei nehme ich mich selbst nicht allzu ernst – es geschieht alles mit einem Augenzwinkern“

Produziert wurde „Floss Like a Boss“, eine kleine Hymne über den Genuss von Süßigkeiten und Zahnpflege davor und danach, übrigens von Tim & Matteo ... Im Herbst soll die Debüt-EP von FLOSS erscheinen.

** Das von Kritikern gepriesene Madonna-Album erschien 2003, es ist sehr gesellschaftskritisch und wurde daher in den USA nicht der ganz große Erfolg, darauf zu finden sind Top-10-Hits wie „Hollywood“ und das James-Bond-Lied „Die Another Day“