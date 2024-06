FUX vs BREAKOUT an der Volksbühne

× Erweitern Fotos: © Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Am 19. Juni wird es spannend, informativ, queer und auch unterhaltsam im Roten Salon in der geschichtsträchtigen Volksbühne in Berlins schöner Mitte.

Die beiden Hosts der größten TV-Dragshows in Deutschland und Schweden, Robert Fux (Stadttheater Stockholm, „RuPaul’s Drag Race Sweden“, geboren in Österreich) und Barbie Breakout („RuPaul’s Drag Race Germany“, HIV-Aktivist*in, Buch: „tragisch, aber geil 2.0“ (wir berichteten)), treffen sich hier am Rosa-Luxemburg-Platz, um für Sichtbarkeit zu sorgen, um Denkanstöße zu geben.

Und das tun die beiden queeren Zelebritäten auf der Bühne des Roten Salons, um ab 20 Uhr einen Abend lang über die LGBTIQ*-Community, Dragqueens, Macht, Queerness, Widerstand und Subversion zu sprechen. Wichtig in Zeiten einer immer stärker werdenden AfD! Das Gespräch findet in Zusammenarbeit mit der Schwedischen Botschaft statt, ist auf Englisch und ein feiner Termin für alle, die sich für Queerness und Diversity interessieren.

19.6., „FUX vs BREAKOUT“, Roter Salon, Volksbühne, U Rosa-Luxemburg-Platz, 20 Uhr, www.nordischebotschaften.org

