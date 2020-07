Gruppenausstellung @ Tacheles

× Erweitern Foto: blu Tacheles

Foto: M. Rädel Tacheles

Das Gebäude und das von der Gentrifizierung erschlagene Gebiet drum herum stehen symbolisch für den Kampf von Kunst gegen Kommerz. Diese Ausstellung lässt den Geist der Avantgarde-Jahre in diesem (ohne Zweifel sehr schönen) Teil des Mitte-Kiezes aufleben.

Foto: Nasheeka Nedsreal Nasheeka Nedsreal wird performen

Vom 10. – 13. September zeigt die Gruppenausstellung „Memories of Now“ ungewöhnliche Kunst in einem immer noch ungewöhnlichen Stadtteil. Vielfalt und Gleichberechtigung in der Kunstwelt sollen durch das Projekt „art perspectives“ von Mitgründerin Sara Karayusuf-Isfahani gefördert werden, das mit diesen drei Tagen in die zweite Runde geht.

Ziel sei es, „Frauen in der Kunst sichtbarer zu machen und ihre Position zu stärken“, denn immer noch sind die meisten Museen und Galerien eine Männerdomäne (wenn auch oft in homosexueller Hand). Zu sehen sind Werke der Malerei, Skulptur, Videokunst, Performance, Sound, Textilarbeiten und Installation.

9.9. – 13.9., Memories of Now, art perspectives Experience Gallery: AM TACHELES, Oranienburger Straße 54, S Oranienburger Straße, 11 – 19 Uhr, Vernissage ab 18 Uhr