Heute Nachmittag!

×

× Erweitern Foto: M. Rädel Regenbogen, Berlin 2021 Der Regenbogen: Symbol für Vielfalt und Liebe

Expand Foto: M. Rädel Metropol Berlin muss bunt bleiben!

Anlässlich des „Internationalen Tags gegen Queerfeindlichkeit“ und zum Abschluss der „Kiss Kiss Berlin“-Wahrnehmungskampagne gibt es heute gleich zweimal den „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“-Anschnitt mit Luftballonaktionen.

Und zwar zuerst um 15 Uhr direkt am Nollendorfplatz. Angekündigt werden von MANEO schriftlich via E-Mail unter anderem der Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann, sowie „viele weitere Unterstützerinnen unseres ‚Berliner Toleranzbündnisses‘ und aus dem Kiez“. Zwei Stunden später gibt es eine ähnliche Aktion in Neukölln, am Boddinplatz. Um 17 Uhr ist unter anderem der der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel dabei, wenn der Regenbogenkuchen angeschnitten und die Luftballons in den Himmel entlassen werden.

Expand Maneo

„Mit unserer Wahrnehmungskampagne möchten wir darauf aufmerksam machen, dass weiterhin täglich Ausgrenzung, Übergriffe und Hassgewalt gegen LSBTIQ+ in Berlin stattfinden, im Internet, im sozialen Nahbereich, im Sport, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf der Straße. Diese Übergriffe belasten und fordern gleichsam unsere demokratische Gesellschaft heraus, stellen Gleichheitsgrundsätze und die Würde eines jeden Menschen in Frage. Denn sie sind menschenfeindlich. Übergriffe ereignen sich nicht nur in unserer Stadt, sondern in ganz Deutschland, in Europa, weltweit. Umso wichtiger ist es, demonstrativ Zeichen gegen Hass und Menschenfeindlichkeit zu setzen, Menschen zur Zivilcourage aufzufordern, die schon damit beginnt, nicht wegzusehen sondern hinzuschauen, das soziale Umfeld darüber zu informieren, Übergriffe zu melden und sich als Zeugen anzubieten, solidarisch zu sein und gemeinsam Zeichen zu setzen“, so MANEO über die Aktionen, sie seit 2006 für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgen. www.maneo.de

Wir sind auch auf Instagram: