Hitze? Ab ans Wasser!

Du willst richtig schwimmen? Dann ab in den Wannsee, ins Strandbad Orankesee oder in den Müggelsee

Seinen außergewöhnlichen Charme entfaltet Berlin nicht nur im dichten Regen-Schneesturm in den Wintermonaten, nein, ganz besonders in den Sommermonaten von Ende Mai bis in den September hinein. Wir haben sieben Tipps für dich.

Da wird unter freiem Himmel gefaulenzt, geflirtet und „Big Business“ am Smartphone betrieben. Nicht nur in den Cafés, besonders in den unzähligen Strandbars, die unkonventionell und oft mit sprödem Charme dank bester Lage am Wasser zu Besucher*innenmagneten werden.

Hooray, hooray ... Die populärste Adresse am Wasser buhlt in Mitte nahe des U-Bahnhofs Jannowitzbrücke um die Gunst des hier oft auch queeren Publikums: Holzmarkt 25. Eine wirklich schöne „Die Stadt wird zur Natur und alle Künstler*innen sind da“-Welt mit Blick aufs Wasser und viel Grün. Drollig pseudorustikal sind die Bars mitunter von Lattenzäunen umgeben, es locken Kulturadressen und Kunst. Gut für Familien und Raver jeder Art.

What a world of fun for everyone ... Palmenrauschen (!), weißer Sand (tonnenweise) und junges Publikum, das sind die drei Pluspunkte der Strandbar Mitte im Monbijoupark (Nähe Hackescher Markt). Für Nachtschwärmer*innen und Strandbargänger*innen ab 45 Jahren ist der Strandbereich des Spindler & Klatt (Köpeniker Straße 16–17) mit seinen exklusiven Möbeln, Bar und Deko die beste Adresse. Mensch sitzt bequem und sauber, kann lecker essen, hört chillige Housemusik und kann sich sicher sein, dass eine*n nichts aus der Ruhe bringen wird, während der Spreeblick genossen wird. Auch sehr etabliert kommt das Badeschiff an der Arena (Eichenstraße 4) in Treptow daher („Wir sind ein Freibad mit hohen Ansprüchen an die Wasserqualität und Hygiene. Unsere Schwimmmeister prüfen täglich mehrere Werte und garantieren eine ausgezeichnete Wassergüte.“). Der Tipp für Touris, Blogger und Hipster.

