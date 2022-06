„Irrenhouse“ im Juni

Dieses Jahr muss eigentlich der 20. Geburtstag der Party nachgefeiert werden, du kannst dich schon mal vorfreuen. Aber auch über das, was im Juni im cassiopeia über die Bühne gehen wird. Stöckeln wird! Immerhin geht es ja um Nina Queers House-Pop-Party „Irrenhouse“.

Und hier wird einiges aufgefahren ... Wie auch beim letzten Mal geht es los mit dem „Penis Park“ ab 18 Uhr, ab 22 Uhr öffnen sich dann die Pforten zum Klub, zur Party.

Dort erwartet dich am Retro-Floor die 1965 in Überlingen am Bodensee geborene legendäre Fotografin und DJane Gitta Saxx, das „Playmate des Jahres“ 1988, das „Playmate des Jahrhunderts“ 2000, eine international bekannte und vor allem sehr sympathische Jetsetterin!