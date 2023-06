„Komm nach Hause, Baby …“

Foto: M. Rädel Irrenhouse Auch DJ Paderkid (links) kommt gerne hierher

Klingt so einladend, wie es simpel ist. Und funktioniert. So gut wie diese Party, die nun schon seit über 20 Jahren am Start ist. Das „Irrenhouse“.

Damals zu wilden Jahrtausendwendezeiten wie heute ist die Gastgeberin natürlich DJ, Buchautorin und (Radio-)Moderatorin Nina Queer.

Für den 17. Juni versammelte die Umtriebige im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände eine ganze Schar an jungen Wilden und alten Hasen, sodass das „Irrenhouse“ ein Erfolg bei allen Altersgruppen wird. Angekündigt werden unter anderem die DJs I am Nico, Herr Croco und Bürger Pe, aber auch U-Seven und Eleete. Los geht es um 22 Uhr, der Sommergarten ist schon etwas früher auf …

17.6., „Irrenhouse “, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr