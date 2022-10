DJ: Lars Eidinger im „Irrenhouse“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse

Foto: M. Rädel Irrenhouse Auch KitKat-Klubber kommen hier gerne her

Woo-hooh! Im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände kommen jeden dritten Samstag im Monat dank Gastgeberin Dragqueen Nina Queer die unterschiedlichsten Szenen, Bubbles und Communitys im „Irrenhouse“ zusammen, um friedlich zu feiern. Am 15. Oktober wird Filmstar Lars Eidinger hier als DJ loslegen und die Besucher*innen zum Tanzen bringen!

Tanzen, das kann man bei dieser queeren Party wahrlich ausgelassen und gut. Denn auf drei Dancefloors ballern hier die DJs ein Feuerwerk an Hits los, weder der Underground der aktuellen House-Szene, Eurodance-Klassiker – etwa von SNAP! oder auch Technotronic – oder angesagter Pop aus dem Hier und Jetzt werden dabei vergessen.

Angekündigt werden neben Theater- und Filmstern Lars Eidinger (Berliner Schaubühne, „Die Zeit, die wir teilen“, „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“, „tatort“ ...) als House-DJ für die Sause am 15. Oktober unter anderem noch Bürger Pe, DJ Herzbeat und U-Seven. In Sachen Entertainment passiert aber noch mehr: So legt Dragqueen Amy Strong ab Mitternacht mit Karaoke los und es wird ab 22:15 Uhr die legendäre Folge „Frauentausch“ mit Nina Queer im „Irrenhouse-Kino“ zu sehen geben! In den frühen Morgenstunden begeistert als Höhepunkt dann noch eine Dragshow die Klubber und Stars, die sich hier bei Pop, Disco und House vergnügen ...

15.10., „Irrenhouse“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Der Candy-Fuchs verteilt Süßes an die Klub-Gäste