Jubiläums-Ausstellung im Eisenherz

Der März ist bald da, der Frühling kommt, es wird ... #SchwarzWeiss. Warum? Weil es hier um die Kunst von Jürgen Wittdorf (1932 – 2018) geht.

Der Berliner Privatsammler Boris Kollek präsentiert ab dem 1. März in der queeren Buchhandlung und Galerie Eisenherz (Motzstraße 23) im Rahmen der Ausstellung „Jürgen Wittdorf – Kunst trifft Literatur“ eine Auswahl der Werke des schwulen, in Karlsruhe geborenen Wahl-Berliner Künstlers. Los geht es am 1.3. um 18 Uhr.