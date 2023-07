Kunst von Musk Ming bei Eisenherz

× Erweitern Bild: Musk Ming „Pink Slogans“ 2022 MUSK MING

Musk Ming Für den Künstler sei seine Kunst „eine unbewusste psychologische Übertragung oder Projektion“, verriet uns Musk Ming einmal

Wann #mensch wie lange in Berlin ist, wird eigentlich immer thematisiert, steht es doch sehr oft für eine Art Neuerfindung oder Wiedergeburt in ein freies Leben, so auch hier: Der aus China stammende Künstler feiert gerade seinen 18. „Geburtstag“ in Berlin.

Und das tut Musk Ming mit einer Ausstellung im Eisenherz, jener Fusion aus Galerie und Buchladen im Nollendorfplatz-Kiez. „18+ GOODBYE TO PUBERTY (18 Jahre in Berlin)“ eröffnete letzten Samstag, bis Ende des Monats sind seine Bilder hier täglich zu sehen.

Schriftlich verrät das Team von Eisenherz: „In dieser Ausstellung gibt er einen Überblick von seinen Kunstwerken der letzten 18 Jahren: Federzeichnungen, Malerei und digitale Arbeiten, sowie Kunst-Shirts und Tassen mit ausgewählten Motiven. In den letzten 18 Jahren, kombinierte Musk Ming alte Traditionen der chinesischen Malerei mit den modernen, neuen Techniken, seine Arbeiten visualisieren die Sehnsucht nach einem aufgeschlossenen China.“

Bis Ende Juli: Musk Ming – „18+ GOODBYE TO PUBERTY (18 Jahre in Berlin)“, Eisenherz, Motzstr. 23, www.prinz-eisenherz.com