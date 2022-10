GoldenBoys: Lars Deike – inspiriert und am Werk

× Erweitern Foto: Lars Deike

Foto: Lars Deike

Der Künstler Lars Deike arbeitet gerade in seinem Atelier, um auf seinen zwei (!) Ausstellungen Ende des Jahres neue Bilder präsentieren zu können. Zudem inspiriert den Wahl-Berliner die Jahreszeit und die kommende Advents- und Weihnachtszeit. Wir erreichten ihn am Telefon.

Gold ist das große Thema für den Maler, Kurator, Herausgeber und Fotografen. Seine aktuell entstehende Werkreihe „Golden Boys“ dreht sich allerdings nicht um goldenen Herbst- und Weihnachtsbaumschmuck, nein, inspiriert haben Lars Deike sowohl die 1920er-Jahre, die „Golden Twenties“, als auch das Strahlen der jungen tanzenden Hedonisten, die aktuell etwa im KitKatClub mit ihrer Jugend und Schönheit das Klubleben bereichern. Und das Sex-Thema Golden Shower!

„Bei Veranstaltungen in The Knast gab es Situationen, die mich auf die Idee brachten, diese Erotik bildlich umzusetzen“, so Lars Deike am Telefon, „aber auch der ein oder andere Porno hat mich inspiriert, etwas zum Thema #Golden zu machen …“ Geplant sind zwei Ausstellungen: eine in der Brezel Berlin (die Vernissage ist am 3. Dezember um 19 Uhr), eine weitere im Mann-O-Meter (die Vernissage ist am 12. November um 18 Uhr). www.prideART.eu