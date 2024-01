«Liberté, égalité, solidarité» im Berghain

× Erweitern Foto: M. Rädel Das imposante Gebäude im Stadtteil Friedrichshain ist das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003). Hier feiert die Technolektro-Szene gerne unter sich, aber auch Stars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte. Zum Klub gehört auch das Musiklabel Ostgut Ton

Foto: M. Rädel Berghain Das Berghain ist seit 2004 ein weltweit bekannter und populärer – recht schwuler – Techno-Klub, übrigens ein ehemaliges Fernheizwerk aus den 1950ern. Wir gratulieren zum 20. Geburtstag!

Das französische LGBTIQ*-Kollektiv Spectrum Waves sorgt für LGBTIQ*-Sichtbarkeit, kümmert sich um Freiheit, Diversität und Gleichheit in der Pariser Klubwelt. Und jetzt auch im Berghain. Zumindest am 27. Januar bei der „Klubnacht“.

Ab 23:59 Uhr kümmern sich hier DJs wie unter anderem Nørbak, David Fogarty, Maria., Justine Perry, Lea Occhi (von Spectrum Waves) und Vincent Neumann für die besten (Techno-)Beats im international bekannten Klub.

Die populäre Panorama Bar im Berghain trumpft ebenfalls hochwertig auf, wie das Team des Klubs (Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof) auf seiner Homepage verrät: „Eine Etage höher gibt es neben Sets der New Yorkerin livwutang, Gabrielle Kwarteng und Dark-Entries-Macher Josh Cheon ein Wiedersehen mit dem marokkanischem DJ Yes'in, der in seinen Sets Funk, Disco, House und Techno zwischen organischen Grooves und minimalistischer Stränge mischt.“ www.berghain.berlin