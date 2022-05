„Lipstick Karaoke“ mit der Strong

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ „Von Duschensänger*in bis hin zum wahren Gesangstalent – bei der Lipstick Karaoke sind alle willkommen“

Foto: M. Rädel Amy Strong

Die populäre Dragqueen und queere Aktivistin legte schon in der Bar Heilen Welt, bei der Party „Irrenhouse“ und auch beim „CSD am See“ los.

Regelmäßig ist Amy Strong aber auch im 1977 an den Start gegangenen Klub SchwuZ in Neukölln zu erleben.

Am 20. Mai erfreut der Publikumsmagnet mit „Lipstick Karaoke“ – einer ganz anderen Art von Karaoke in der wirklich tollen „Pepsi Boston Bar“ mit ihrer großen Bühne: „Von Duschensänger*in bis hin zum wahren Gesangstalent – bei der Lipstick Karaoke sind alle willkommen“, so das Team vom SchwuZ auf Social Media. Gut zu wissen: Bis 21 Uhr ist der Eintritt heute im SchwuZ frei.

20.5., „Lipstick Karaoke by Amy Strong“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr