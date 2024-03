× Erweitern Fotos: Universal Music / M. Rädel

Expand Foto: @madonna Madonna Hatte 50 Nummer-eins-Hits in den US-Dance-Charts: Madonna Louise Ciccone

Morgen hat Stella deStroy (Bild oben) Geburtstag. Womöglich spielt das am kommenden Samstag bei der „Madonnamania“ eine Rolle, wenn eigentlich einer anderen, einer weiteren Queen die Ehre erwiesen wird: Madonna. Denn Stella legt natürlich bei der „Madonnamania“ im SchwuZ auf!

Nicht alleine, angekündigt werden auch unter anderem Kenny Dee b2b Merean, Modeopfer und als Drag-Bühnenwirbelwind auf der Showbühne Absinthia Absolut.

Freu dich auf all die Hits der seit 1983 erfolgreichen US-Popperin wie „Ray of Light“, „Hung Up“, „Open Your Heart“ oder auch „Living for Love“, „Vogue“ und „Secret“ in dem 1977 gestarteten Safe Space namens SchwuZ. Are you ready to jump? Express yourself!

23.3., „Madonnamania“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr