„Dschinns“ im Maxim Gorki Theater

Fatma Aydemir spricht mit Sasha Marianna Salzmann über ihren neuen Roman „Dschinns“, der voller Wucht, Schönheit und Melancholie der Geschichte einer Familie nachspürt, den Blick tief hineingerichtet in die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und weit voraus.

Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun erfüllt er sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach.