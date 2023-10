Partyspaß bei „Moloko“

× Erweitern Foto: rsb Party

Unter anderem DJ Baerlinalex freut sich am Samstag in der Busche auf dich. Denn hier wird die erfolgreiche Party „Moloko“ in dem über 30 Jahre alten Traditionsklub, die nach dem russischen Wort für Milch benannt ist, kommendes Wochenende mit Pop und Dance erfreuen.

Das Motto am Samstag ist „Masquerade“. Dazu verrät das Team auf Social Media: „Verwandle dich in unserer fesselnden Maskerade in deine kühnsten Träume und feiere eine Nacht voller Rhythmus und Leidenschaft. Die einzigartige Kombination aus mitreißender Osteuropäischer Musik und dem verführerischen Motto MASQUERADE wird dich in den Bann ziehen.“ Wir wünschen viel Spaß!

14.10., Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, busche.berlin