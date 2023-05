Mona Hatoum – Kesselhaus @ KINDL

Mona Hatoum „all of a quiver“, Installationsansicht 2022, Kesselhaus

Die palästinensisch-britische Künstlerin Mona Hatoum (geboren 1952 im Libanon) bindet das historische ehemalige Brauereigebäude mit ein in ihre raumgreifende, kinetische, ortsspezifische Installation, die schon am vergangenen Gallery Weekend zu sehen war – und begeisterte.

Noch bis zum 29. Mai ist „MONA HATOUM all of a quiver“ im 5.500 Quadratmeter umfassenden historische Brauerei-Gebäudekomplex in Berlin-Neukölln zu sehen. Das von Kathrin Becker kuratierte Kunstprojekt der Wahl-Berlinerin nutze die „überragende Höhe des historischen Kesselhauses“, wird schriftlich verraten.