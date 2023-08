× Erweitern Fotos: M. Rädel Kaey Betty

Foto: Rainer Sturm_pixelio.de Ein Blick auf die DDR ... Ein Blick auf die DDR ...

Betty BücKse (geboren in Mecklenburg-Vorpommern) und Kaey (geboren in Halle) von village.berlin zeigen dir am 2. September, dass sie „ja nix hatten“, da sie DDR-Kinder waren.

Oha. Kann #mensch das so schreiben? Ja, die beiden Künstlerinnen wollen das ja so. Lustig, ironisch, musikalisch und gesellig wird es sicherlich wieder werden, wenn das Traumpaar der queeren Underground-Bühnenwelt zusammen bei „Wir hatten ja nix!!! Die ostige Mutter-Tochter-Ost-Show“ in der AHA-Berlin loslegt.

Los geht es um 20 Uhr, der Einlass (ohne Passierschein) ist ab 19 Uhr. Weder Ostmark noch Plaste-Kittelschürzen sind ein Muss. Über Spenden freuen sich Sängerin (und selbsterklärte Rampensau) Kaey und ihre beste Freundin Betty aber! Wir sind Fans.

2.9., „Wir hatten ja nix!!! Die ostige Mutter-Tochter-Ost-Show“, Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin) e. V., Monumentenstraße 13, S-Bhf. Julius-Leber-Brücke, 15 – 23 Uhr, www.aha-berlin.de