„Paillette geht immer“ – Stella trifft auf Jurassica

× Erweitern Foto: M. Rädel Stella deStroy

Expand Foto: D. Belmont Jurassica Parka

Definitiv nicht der erste Talk, den die beiden populären Berliner Dragqueens haben, ABER wohl einer der ersten mit so vielen Zuschauer*innen. Anfang April im BKA Theater am Mehringdamm.

Am 6. April ab 23:59 Uhr kommen die beiden Sterne bei „Paillette geht immer“ zur Sache. Über ihre Talkshow verriet Gastgeberin Jurassica Parka einmal: „Am wichtigsten ist mir, dass mein Publikum für zwei Stunden die Welt da draußen vergisst. Wenn viel gelacht und noch ein bisschen was gelernt wird, dann ist es für mich eine perfekte Paillette.“ Nun, bei einer so tollen Gästin wie Stella deStroy wird das auf jeden Fall gelingen!

Über Stella: Schon seit der Jahrtausendwende ist die 1985 Geborene erfolgreich als Drag, KlubKid und Sängerin in der queeren Szene unterwegs – bundesweit. Los ging es 2002 in der AHA in Berlin. Aber auch in Dänemark, Österreich und der Schweiz tobt sie ganz edel am DJ-Pult und als Showstern, sogar nach Sachsen traut sich die in Berlin Geborene! Im TV konnte man Stella deStroy unter anderem schon bei „Shopping Queen“ gewinnen sehen. www.bka-theater.de