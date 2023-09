Preise für „Böse Buben“ & „Club Culture Houze“

× Erweitern Foto: www.fistwerk.de „Böse Buben“ wurde ausgezeichnet

Foto: www.fistwerk.de Und auch das „Club Culture Houze“

Eine Sexpraktik, die nicht ungefährlich ist, die aber eine eingeschworene Community erfreut: Fisten. Zwei „ausgezeichnete Fistinglocations“ wurden nun geehrt.

Fistwerk, die private und nicht kommerzielle Community von und für schwule Männer, die auf Fisting stehen, zeichnet regelmäßig und bundesweit Locations aus, die für dieses spezielle Vergnügen besonders geeignet sind. Unlängst wurden zwei in der Fetischwelt legendäre Orte in Berlin ausgezeichnet, die „Bösen Buben“ (Sachsendamm 76 – 77) und das „Club Culture Houze“ (Görlitzer Str. 71). Wir gratulieren.

„Das Fistwerk hat Kriterien aufgestellt, die eine einfache Location zu einer ausgezeichneten Fistinglocation machen. Wir überprüfen in unregelmäßigen Abständen die Locations und verleihen ihnen dann die Auszeichnung, sofern sie unseren Kriterien entsprechen“, so Dirk von Fistwerk via E-Mail an uns. Was das für Kriterien sind, erfährst du hier: www.fistwerk.de