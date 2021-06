Erst Stern-Demo, dann PRIDE GARDEN

× Erweitern Stella, Zandy, Caramel

Foto: M. Rädel Chantal Präsentiert wird die Show des „PRIDE GARDEN“ von „Chantal's House of Shame“, die Showmoderation macht natürlich LGBTIQ*-Legende Chantal höchstpersönlich

Am Samstag gibt es zum Auftakt des Pride Month die Stern-Demonstration CSD Berlin Pride (wir berichteten). Und danach kann in Berlin-Mitte in Kooperation mit Bob Youngs GMF gefeiert werden! Mit dabei sind Sterne wie Stella deStroy, Caramel Mafia und SuperZandy.

„Der CSD Berlin Pride will die Vielfalt, die die LGBTI-Community, ihre Freunde und Familie ausmacht vereinen und feiern“, so die Veranstalter auf Social Media. „Neue COVID-Richtlinien für Veranstaltungen ermöglichen uns, einen freien sicheren Raum für alle Pride-Teilnehmer, Freunde und Unterstützer für heute im Innenhof der Alten Münze zu schaffen.“

Vor der Party wird aber demonstriert! Für die Community, gegen Rassismus und Diskriminierung. Wir haben für dich unten nochmals alle Informationen versammelt, Start ist immer 13 Uhr, beim „CSD Prenzlauer Berg“ gibt es um 11 Uhr noch einen Gottesdienst – denn Religion und Glaube gehört für viele der Szene mit dazu.

26.6., PRIDE GARDEN, Alte Münze, Molkenmarkt 2, S+U Alexanderplatz, 16 Uhr, csdberlinpride.de

CSD Berlin Pride, Queerschutz now! Start ist am Hermannplatz

CSD Berlin Pride, East Pride Start ist an der Gethsemanekirche