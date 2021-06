La Baker wird singen!

× Erweitern Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker und ihre gute Freundin Destiny Drescher

Foto: M. Rädel Festsaal Kreuzberg Der Festsaal Kreuzberg liegt direkt neben der Arena und ist der Ort, an dem einst das – legendäre – White Trash sein Revival feierte. Eine sehr beliebte, sehr coole und schön alternative Klub-Konzert-Festival-Location mit Wasserblick und Garten. Eine queere Adresse in bester Klubnachbarschaft in Kreuzberg am Rande Treptows.

Die Hitzewelle ist unerträglich, ja. Also ab in den Garten! In den „queer garten“ beim Festsaal Kreuzberg am Flutgraben. Am Samstag lockt hier „The Voice of Germany“-Star Jade Pearl Baker, die du auch aus dem SchwuZ und natürlich vom BKA kennen wirst.

Ab 16 Uhr wollen am 19. Juni Künstler der LGBTIQ*-Community wie DJ Jaycap (House und Techno), Fixie Fate (Disco + House) und auch Sara Moshiri (Techno, Afro House) mit bester Musik unterhalten.

Eines der Highlights dieser queeren Veranstaltung wird sicherlich der Auftritt von Jade Pearl Baker werden, wem das nicht genug ist, der kann sich auch auf Kulinarisches freuen: „Die Küchen-und Barchefs des Festsaals Kreuzberg werden euch zusätzlich mit weiteren köstlichen Kostbarkeiten den Abend und Gaumen versüßen“, so die Veranstalter auf Social Media; die Küche hat 16:30 Uhr bis 22 Uhr für euch geöffnet. „queer garten #8“: Wir freuen uns drauf!

19.6., queer garten #8, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, Bus Heckmannufer, 16 Uhr