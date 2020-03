REVOLVER, Diana Ross ...

× Erweitern Fotos: REVOLVER, dianaross.com, M. Rädel

Party Auszugehen scheint das Risiko extrem zu erhöhen, sich mit #Corona zu infizieren

Gerne würden wir mal über etwas anderes schreiben, aber nun hat es auch diese beiden (recht unterschiedlichen) queeren „Institutionen“ getroffen.

Weltstar Diana Ross ließ auf Social Media verkünden, dass die Konzerte in Miami für März ausfallen. „Wir sind immer um die Sicherheit unseres Live-Publikums besorgt und werden versuchen, diese Aufführungen zu verschieben. Hoffentlich in die kommenden Monate.“ Traurig für die Berliner Fans, die sich Tickets besorgt hatten und die, wenn Trump sie noch reingelassen hat, nun in Miami sitzen.

Auch das Team der REVOLVER im KitKatClub reagiert: „Es tut uns sehr leid, dass wir unsere REVOLVER-Party am 13. März absagen müssen (...) Alle Tickets für unsere März-Ausgabe sind für eine andere REVOLVER gültig (...) Bitte habt Verständnis dafür, dass diese Situation viele Promoter, Künstler und ganze Branchen bedroht.“

