KUNSCHT: Rinaldo Hopf im Knast!

Foto: M. Rädel Rinaldo Hopfs Heimat ist Freiburg, dieses Bild entstand in der Berliner Galerie The Ballery

Der international bekannte Künstler Rinaldo Hopf stellt in DER neuen queeren Location in Berlin aus: The Knast (wir berichteten).

Er ist einer von über 30 (!) Künstler*innen, deren Werke dort bei der Ausstellung „Primal Matter“ im ehemaligen Frauengefängnis vom 13. bis zum 18. April zu sehen sein werden – immer ab 14 Uhr.

Über Rinaldo Hopf: Er ist Maler, Kurator, Herausgeber („Mein schwules Auge“, ...) und Fotograf – also recht nah am Ideal des Renaissance-Manns. Rinaldo Hopf (geboren am 30. Juni 1955) ist nicht ohne Grund einer der ganz Populären, der queere Schnurrbartträger ist vielseitig und immer voll bei der Sache. „Als ich Ende der 1980er-Jahre anfing, als freier Künstler zu arbeiten, habe ich sehr viel sozusagen im Vorübergehen verkauft – das passiert heute weniger und tatsächlich läuft viel über Facebook und Co. Das ersetzt für mich allerdings nicht die Zusammenarbeit mit Galerien.“ www.rinaldohopf.com