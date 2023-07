Romain Berger eröffnet

×

Foto: Romain Berger „Le canotier"

Foto: Selbstporträt

Die Ausstellung „All You Need Is Love“ ist das nächste queere Highlight, das Berlin noch glitzernder und diverser macht. Fünf Tage nach der CSD-Parade hat die LGBTIQ*-Community einen weiteren Grund, Queerness zu feiern und für Sichtbarkeit zu sorgen: Romain Bergers Ausstellung eröffnet am 28. Juli.

Queere Erotik! Sinnliche Kunst. Die grandiosen Werke des von Legenden wie James Bidgood, Pierre et Gilles und David LaChapelle beeinflussten jungen Franzosen sind jetzt in Berlin zu erleben.

Foto: Romain Berger „La délicatesse“

Ein ganz eigener Kosmos aus Körpern, Licht und geheimnisvollen Situationen. Auch geliebte Stereotypen werden bewusst verwendet, etwa der rauchende Matrose an der Mauer (großes Bild ganz oben). Der queere Fotograf erschaffe Kunst, die „unkonventionell, filmisch, farbenfroh und sanft provozierend“ ist, wird vorab verraten, er behaupte „unverblümt, ein Camp-Künstler zu sein, ein Begriff, der unter anderem eine Form der Selbstironie bezeichnet, die es schwulen Männern erlaubt, über die Schwierigkeiten ihrer Lage in einer homophoben Gesellschaft zu lachen, alles mit List und Übertreibung. Deshalb nimmt er freiwillig Klischees aus der schwulen Kultur und verdreht sie, um unsere Welt sowohl in ihren besten als auch in ihren schlimmsten Seiten (Einsamkeit, Oberflächlichkeit, Überkonsum, Gewalt, Sucht, Sex, Politik ...) zu beleuchten.“

Ausgehend von Romain Bergers Kunst wagt das Team der Berliner Avantgarde-Galerie einen Aus- und Einblick in die LGBTIQ*-Community, in die Gesellschaft im Allgemeinen: „Wir alle haben versteckte Laster, und was ihn interessiert, ist nicht das öffentliche Image, sondern unsere Geheimnisse und das, was im Privaten vor sich geht. Eine Art, die Heuchelei der Menschheit und die von einer patriarchalischen Gesellschaft auferlegte politische Korrektheit zu kritisieren. Das Leben hat keine Regeln, wir sind die einzigen Meister unseres Spiels.“ Du willst mehr über Romain Berger erfahren? Hier geht es zu unserer Artikelsammlung.

28.7. – 6.8., Romain Berger: „All You Need Is Love“, ReTramp, Reuterstraße 62, U Hermannplatz, daisy-hibiscus-dtkk.squarespace.com, Vernissage ab 17 Uhr, www.romainberger-photography.com