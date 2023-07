Slava Mogutin & Bruce LaBruce: „Gay Propaganda“

Foto: @brucelabruce GayPropaganda

Wenn zwei schwule Künstler von internationaler Bedeutung ihre Kräfte vereinen, kommt in der Regel Provokantes bei raus. Das wird in diesem Fall, bei Slava Mogutin und Bruce LaBruce, sicherlich so sein.

Heute kannst du das im Freiluftkino Kreuzberg (Adalbertstraße 73, der Zugang erfolgt über die Rückseite des Bethanien) überprüfen und erleben.

Gezeigt werden hier nahe des U-Bahnhofs Kottbusser Tor dank der beiden Regisseure und Fotografen bei „Gay Propaganda“ ab 21:30 Uhr schwule Filme von unter anderem Kris Canavan, Harry Clayton-Wright, Bruce LaBruce, Mathieu & Leolo, Matt Lambert, Murphy Maxwell, Daniel McKernan, Slava Mogutin, No Bra, Patriarchy, Peaches, PJ Raval und David Wilson.