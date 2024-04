Technomania – BERGHAIN

× Erweitern Fotos: M. Rädel Alles Gute zum 20. Geburtstag, wertes Berghain-Team!

Expand Foto: M. Rädel Der Künstler Joko Koma war schon einmal ein Berghain-Flyer-Model

Am 30. April kannst du hier in der Panorama Bar beim „Finest Tuesday“ zu den Klängen von unter anderem Amotik, Ben Klock und Natalie Robinson in den Mai reinfeiern. Los geht es um 22 Uhr.

Dieser weltberühmte Klub ist seit 2004 einer DER Orte des Berliner Nachtlebens, wenn #mensch auf Techno in allen Varianten steht.

Die recht schwule Location ist übrigens ein ehemaliges Fernheizwerk aus den 1950ern. Zudem ist das imposante Gebäude im Stadtteil Friedrichshain das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003). Hier feiert die Technolektro-Szene gerne unter sich, aber auch Stars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte. Gut zu wissen: Zum Berghain gehört auch das Musiklabel Ostgut Ton. www.berghain.de