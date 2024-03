„UNSHAVED“ an Ostern

Expand Foto: M. Rädel Jesus, Kirche, Glauben Frohe Ostern!

Selfcare, etwa ein schönes Bad zu nehmen, ist eine schöne Art, sich selbst wertzuschätzen und eine Pflegeroutine für das neue Jahr zu etablieren. Partyspaß tut aber auch gut! Wir haben da einen Tipp für dich: die „UNSHAVED“.

Nach dem nassen und grauen Winter locken uns Krokusse und Sonnenstrahlen, die eigentlich jedes Gemüt aufwecken, ins Freie, Ostern ist da, Zeit für Freude und Gemeinsamkeit: Das Leben macht auch draußen wieder Spaß. Denn nicht jede(r) wohnt so malerisch, dass der Winter schön ist. In Städten ist er meist einfach unangenehm. Am 31. März kannst du im Klub Gretchen am Mehringdamm eine der schönen Seiten des Stadtlebens genießen: schwule Partyfreuden bei der „UNSHAVED“. Wir gratulieren zum 10. Geburtstag!

Aber bitte beachtet, dass die „UNSHAVED eine Party nur für Männer und Personen, die sich männlich identifizieren“ ist.

Um nochmals auf die Pflegeroutine zu kommen: LUSH hat auch dieses Jahr wieder drollige, pflegende und entspannende Produkte am Start, die zur Osterzeit passen. Zum Beispiel die nach Beeren duftende Badebombe „Cheep Cheep“ (gelbes Bild rechts) oder den etwas ernst schauenden Hasenkopf „Hot Cross Bunny“, der mit Ingwer erfreuen wird.

31.3., „UNSHAVED – Easter Edition“, Gretchen, Obentrautstraße 19 – 21, U Mehringdamm, 22 Uhr