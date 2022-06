Weltstar aus Ulm

× Erweitern Foto: Sabine Haymann Antje Rietz als Hildegard Knef

Hildegard Knef

Viele, viele – für Berlin dann sehr wichtig gewordene – Kreative und Künstler*innen kamen, kommen aus Baden-Württemberg. Zum Beispiel die legendäre Hildegard Knef, die kam aus Ulm.

Das Schlosspark Theater gedenkt ihr mit dem Stück „Für mich soll's rote Rosen regnen“, das ab dem 28. Juni 20 Uhr im Schlosspark Theater in der Schloßstraße 48 zu sehen ist.

Die am 28. Dezember 1925 geborene und am 1. Februar 2002 verstorbene Künstlerin war einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen der deutschen Nachkriegszeit, und auch eine Sängerin. In jazzigen Arrangements interpretierte „die beste Sängerin ohne Stimme“, so Jazz-Ikone Ella Fitzgerald über die Wahlberlinerin Knef, Klassiker von George Gershwin und Cole Porter, aber auch Selbstgeschriebenes wie „Christina“, das die gebürtige Ulmerin zusammen mit Les Humphries für ihre Tochter komponiert hatte. Ihr Klassiker „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ gibt dem Stück, in dem die alte auf die junge Legende trifft, den Namen, der zum Lebensmotto vieler Queers wurde. www.schlossparktheater.de