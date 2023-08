Wir gratulieren! 35 Jahre Schmidt Theater

× Erweitern Foto: Günter Zint Schmidt Theater

Wir gratulieren einem DER queeren Safe Spaces und DER Kulturadressen in Hamburg zu 35 Jahren Erfolg und LGBTIQ*-Sichtbarkeit in unserer schönen Hansestadt: 35 Jahre Schmidt Theater!

„1988 eröffnete die Theatertruppe Familie Schmidt um Corny Littmann und Ernie Reinhardt (alias Lilo Wanders) im früheren Tanzlokal Kaiserhof auf der Reeperbahn abends am 8.8. um 8:08 Uhr das Schmidt Theater“, so das Team der Kulturlocation auf Social Media.

„Ein Verzehrtheater im Stil der Varietés der 20er Jahre, allerdings mit zeitgemäßem Bühnenprogramm. Die unkonventionelle Mischung aus Musik, Theater und Comedy mit schrägem Humor, Männer im Fummel und ohne Angst vor Tabus prägt den Schmidt-Stil bis heute.“ Danke für 35 Jahre Kultur und LGBTIQ*-Sichtbarkeit am Spielbudenplatz in Hamburg St. Pauli!

Über Corny Littmann (großes Bild ganz oben): Der Wahl-Hamburger, geboren am 21. November 1952 in Münster, wurde 1980 zu einem DER Schwulenaktivisten überhaupt in Deutschland, als er in einer öffentlichen Toilette (Klappe) unter dem Spielbudenplatz in Hamburg-St. Pauli einen Spiegel zerschlug. Dahinter hatte die Polizei eine Überwachungskamera installiert. Der Theatermacher, Schauspieler, Lilo-Wanders-Förderer und Regisseur machte mit dieser Aktion schlagartig öffentlich, dass Homosexuelle in Deutschland diskriminiert, verfolgt und staatlich erfasst wurden. www.tivoli.de