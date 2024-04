Erotische Zeichnungen

× Erweitern Foto: M. Rädel Hamburg Hamburg bietet nicht nur Sonnenuntergänge, sondern auch eine tolle Kunstszene

Schon seit 2010 inszeniert Sherin L'Artiste den menschlichen Körper – alle Geschlechter – erotisch mithilfe der Kunst. Ihre neue Ausstellung „LOVE/BOYS“ in der Boutique Bizarre (Reeperbahn 35, Hamburg, boutique-bizarre.de) eröffnet am 14. April, die Vernissage ist einen Tag zuvor, am 13. April ab 16 Uhr.

„Mit meinen Zeichnungen gehe ich auf Entdeckungsreise. Was fasziniert mich an Männern? Was macht Männer für Männer anziehend? Der Untertitel ,Die Schönheit des männlichen Geschlechts' ist doppeldeutig“, so Sherin L'Artiste via E-Mail an uns. „Auch Frauen verbinden erotische Darstellungen eher mit dem weiblichen Körper als mit dem männlichen. Ein weiblicher Körper sei wesentlich ansprechender, meinen viele. Stimmt? Eine Einstellung, die stark von der medialen Bevorzugung der Frau und unserer kulturellen Prägung bestimmt ist.“

Ab April stehen die Männer, die Boys, im Fokus. Zudem ist Sherin heute in Berlin (COHEN'S CLUB 13, 19 Uhr), demnächst in Hamburg (der salon, Eiskeller, Lessers Passage 4, 19 Uhr) als Live-Zeichnerin zu erleben. www.sherin.info, www.instagram.com/sherin_artiste

Wir sind auch auf Instagram: