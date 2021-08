Fotos/Video: Weltmachts Support, Gottes Segen – jetzt du?

Oliver Greve, offizieller Flaggenbeauftragter von Hamburg Pride, ist nach seinem viralen Hit mit der Allianz-Arena zur EM (männer* berichtete) gleich zum „Tagesgeschäft“ übergegangen: Im achten Jahr will er ganz Hamburg regenbogenbunt machen mit #HamburgZeigtFlagge. Bei zwei ganz Mächtigen wurde er erhört.

hinnerk Fotograf Roman Holst war dieses Jahr für uns beim festlichen „flag hoisting" im Generalkonsulat der USA an der Alster und konnte die wegen Corona zwar etwas kleinere, aber nicht minder symbolträchtige Zeremonie der Regenbogenflaggenhissung dokumentieren.

Unter anderem lauschten Vertreter*innen von Hamburg Pride e.V., AIDS-Hilfe Hamburg e.V., Hein & Fiete, Bi+Pride, des Senats und des Hamburger Polizeipräsidiums den Worten des Generalkonsuls:

„Noch immer werden in rund 70 Ländern Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierug gesetzlich verfolgt, inhaftiert oder sogar hingerichtet. Das dürfen wir nicht hinnehmen. In diesem Jahr strahlen wir unser Kleines Weißes Haus an der Alster nachts während der gesamten zwei Wochen Hamburg Pride in Regenbogenfarben an. Wir setzen damit ein klares Zeichen gegen die Diskriminierung und für die Menschenrechte von LGBTQI+ Menschen in Hamburg, Norddeutschland, und überall auf der Welt. Die Förderung von LGBTQI+-Menschenrechten im eigenen Land und auf der ganzen Welt ist ein Hauptanliegen der US-Regierung. Wir sind an Ihrer Seite.”

Darion Akins, US-Generalkonsul in Hamburg, 23. Juli 2021