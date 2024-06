Goldenes Kronenkreuz für Bruder Franziskus Aaron

×

Das Diakonische Werk würdigt mit diesem Zeichen des Dankes sein jahrzehntelanges freiwilliges Engagement in Wilhelmshaven, Friesland, Hamburg und in der Hauptstadt. Wir beglückwünschen!

Während seines Theologiestudiums in Hamburg gründete Bruder Franziskus Aaron ab 1990 / 91 im Kirchenkreis Altona und der dortigen Friedenskirchengemende den ökumenischen Arbeitskreis Hamburg Leuchtfeuer. Als Freiwilliger in unterschiedlichen Feldern ist Br. Franziskus seit 1983 intensiv als Impuls-, Ideengeber und Organisator tätig.

Für über 40 Jahre ehren- und hauptamtliche Mitarbeit in Kirche und Diakonie wird am Sonntag, 23. Juni, Bruder Franziskus Aaron in Berlin das Goldene Kronenkreuz verliehen. Die Ehrung nimmt Diakoniedirektorin Dr. Ursula Schoen (Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) vor. Sie wird auch predigen. Der Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann, spricht ein Grußwort. Die Feier findet im Rogate-Kloster in Berlin im Rahmen eines Festgottesdienstes und Eucharistiefeier zum Johannisfest in der Zwölf-Apostel-Kirche statt. An der musikalischen Gestaltung ist der Vibraphonist Hauke Renke (Friesland/Berlin) beteiligt. Beginn ist um 10 Uhr in der An der Apostelkirche 1-3, 10783 Berlin-Schöneberg. rogatekloster.wordpress.com

