Mit dem Felix an den Strand

Sein Coming-out als Bisexueller hatte er 2018

Felix Jaehn legt am 1. Juni ab 20 Uhr bei „StrandKonzerte“ am Niendorf Freistrand los. Karten gibt es ab 49,25 Euro. Eine klasse Chance, den DJ- und Producer, der schon Hits wie „Stimme“ (mit Mark Forster), „Bonfire“ (mit Alma) und natürlich „Call It Love“ (mit Ray Dalton) landete, einmal live zu erleben!

Musikalisch wird es abwechslungsreich, denn es gibt nicht nur poppiges House, sondern auch andere Klangwelten zu entdecken. „Ich habe in den vergangenen beiden Jahren schon angefangen, live ein bisschen mit dem Tempo rumzuspielen“, verriet der Queer aus Hamburg einmal via E-Mail. „Ich bin als Mensch vielseitig und noch vielseitiger ist mein Musikgeschmack.“ www.felix-jaehn.com