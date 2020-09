SCHWEIZ: Der Berg ruft!

Grandiose Natur, spektakuläre Aussichten und jede Menge Gelegenheiten, einen erholsamen Urlaub zu zweit zu verbringen. Im Nachbarland Schweiz warten klare Bergseen, saftig grüne Almwiesen und blau schimmernde Gletscher darauf, entdeckt zu werden.

Arosa

Mit schwulen Gästen kennt sich das Bergdorf im Kanton Graubünden bestens aus. Im Januar ist Arosa der Hotspot der europäischen LGBTIQ*-Community, die sich hier zu einer der beliebtesten Gay Skiweeks Europas trifft. Gemütlichkeit wird dabei großgeschrieben – im Sommer wie im Winter. Neuste Attraktion ist das Arosa Bärenland: Es bietet Asyl für geschundene Bären, die nun in einem großen Gehege inmitten der Berglandschaft mit Wald, Bach und Felsen ihr natürliches Verhalten ausleben können. Ein über 200 Kilometer langes Wander- und Spazierwegenetz führt auf die umliegenden Gipfel, durch grüne Wälder oder zu kristallklaren Bergseen. Entspannt wird in der einmaligen Bergoase des Tschuggen Grand Hotels, einer Therme, die vom Stararchitekten Mario Botta entworfen wurde und exklusiv nur Hotelgästen offen steht. www.arosalenzerheide.swiss

Vals

Im kleinen Bergdorf Vals dreht sich alles um Spa und Erholung. Der auf 1.250 Metern gelegene Ort befindet sich am Ende eines Seitentals der Surselva und besticht im Zentrum mit seinen noch ursprünglichen, mit Steinplatten aus Valser Quarzit gedeckten Walserhäusern. Die hiesige, 30 Grad warme Thermalquelle liefert nicht nur eines der bekanntesten Mineralwässer der Schweiz, sondern speist zudem die Becken der 7132 Therme, die vom Pritzker-Preisträger Peter Zumthor entworfen wurde und durch ihre klaren Formen die Elemente Wasser und Stein gekonnt in Szene setzt. Gleich nebenan findet sich das exklusive Designhotel 7132, dessen Restaurant Silver mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Wanderungen führen aus dem Valsertal entlang eines Panoramawegs von Gadastatt über ein Hochmoor zum Zervreila-Stausee mit einem großartigen Blick auf den Gipfel des Zervreilahorns. Ein Wanderbus bringt Gäste zu den Ausgangspunkten verschiedener Touren. Über steile Pfade und hohe Pässe geht es aus dem wilden, steinigen Valsertal in benachbarte Täler wie Val Lumnezia, Safiental, Val die Blenio und Rheinwald. Zudem ist Vals zentraler Etappenort des „Grossen Walserwegs“, der von Zermatt quer durch die Alpen bis ins vorarlbergische Kleinwalsertal führt. www.vals.ch

Luzern

Sie gilt als eine der schönsten Städte der Schweiz, und dank ihrer Lage am Vierwaldstättersee kommt hier schnell echtes Urlaubsfeeling auf. Vor allem der Beach Club auf der Terrasse des Art Deco Hotel Montana hat sich zu einem beliebten Treffpunkt der lokalen LGBTIQ*-Community entwickelt. Mit grandioser Aussicht über den See ist hier ein perfekter Ort, den ein oder anderen Aperol mit Blick in den Sonnenuntergang zu genießen. Neben Aktivitäten auf dem See locken zudem zahlreiche Wanderungen in der Umgebung, etwa auf den Hausberg Pilatus oder die Rigi, wo sich das schöne Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad befindet. Ein besonderes Erlebnis ist ein Ausflug auf den über 3.000 Meter hohen Gipfel des Titlis, einen Gletscher, den man mit einer Drehseilbahn erreicht und von dem man einen spektakulären Blick auch im Sommer auf die eisige Bergwelt hat. www.luzern.com

Andermatt

Nicht nur im Winter ist die Skiregion Andermatt mit ihren 120 Pistenkilometern und Hotels wie dem luxuriösen The Chedi oder dem Radisson Blu Reussen einen Besuch wert. Mit seinen Bergseen, beeindruckenden Seitentälern, 16 Berghütten und mehr als 500 Kilometer Wanderwegen ist das auf über 1.400 Metern gelegene Bergdorf ein idealer Ausgangspunkt, um die Natur der Schweizer Bergwelt zu entdecken. Sechs Bergbahnen sorgen auch im Sommer dafür, die Besucher schnell vom Tal zu höher gelegenen Ausflugszielen zu befördern. Vom ebenfalls mit der Bahn erreichbaren Oberalppass startet zudem der Vier-Quellen-Weg, der in mehreren Etappen zu den Quellen von Rhein, Reuss, Ticino und Rhone führt. Wer gerne Spritztouren unternimmt, etwa mit einem Cabrio, erlebt auf Panoramafahrten über die Alpenpässe wie Gotthard, Furka oder Oberalp eine atemberaubende Bergkulisse. www.andermatt.ch

Grindelwald

Eiger, Jungfrau und Mönch. Die neben dem Matterhorn wohl bekanntesten Berge der Schweiz bilden die Kulisse für das im Kanton Bern gelegene Bergdorf. Wer das perfekte Bergpanorama sucht, findet es in Grindelwald. Von hier aus gelangt man mit der Jungfraubahn auf die wohl eindrucksvollste Aussichtsplattform der Schweiz. „Top of Europe“ nennt sich Europas höchstgelegene Bahnstation im Fels des über 3.400 Meter hohen Jungfraujochs. Die Strecke schraubt sich dabei von Grindelwald über die Kleine Scheidegg durch einen über sieben Kilometer langen Tunnel, der durch Eiger und Mönch hindurchführt. Oben angekommen lohnt eine etwa 45-minütige Wanderung über das Eis des Aletschgletschers zu der auf 3.650 Metern gelegenen Mönchjochhütte – der höchsten bewirteten Berghütte der Schweiz. Nicht weniger beeindruckend ist ein Besuch der im Tal gelegenen Gletscherschlucht, die einst vom unteren Grindelwaldgletscher in den Fels gegraben wurde. Bei An- oder Abreise nach Grindelwald sollte man bei schönem Wetter zudem einen Stopp in Interlaken einlegen. Dort führt eine Standseilbahn auf die Harder Kulm, deren Ausflugsrestaurant an ein Schloss erinnert. Von hier aus bietet sich ein Bilderbuchpanorama über Eiger, Mönch und Jungfrau, zu deren Füßen der Brienzer- und Thunersee liegen. Unser Hoteltipp in Grindelwald: Das familiengeführte Belvedere. www.grindelwald.swiss

INFO

Informationen und Tipps zu einem Urlaub in der Schweiz gibt es unter www.myswitzerland.com