Angriff auf das Kindeswohl: Alabama verbietet Transition

Alabama will die notwendigen medizinischen Behandlungen für trans* Jugendliche und Kinder unter Strafe stellen. Von den Schulen sollen sie zudem zwangsgeoutet werden. Sollte das Gesetzesvorhaben erfolgreich sein, wird es Menschenleben kosten.

Der Senat des US-amerikanischen Bundesstaats Alabama will das Leben von trans* Kindern und Jugendlichen scheinbar so schwer wie möglich machen. Ein neuer Gesetzesentwurf will Jugendlichen unter 19 Jahren den Zugang zur trans*spezifischen Gesundheitsversorgung verbieten. Gegen das Verbot behandelnde Ärzt*innen müssten mit bis zu zehn Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von bis zu 15.000 US-Dollar rechnen.

Perfides Wortspiel mit dem Kindeswohl

Der Entwurf heißt ironischerweise Vulnerable Child Compassion and Protection Act, also etwa Verletzliche Kinder Mitgefühl- und Schutzgesetz. Der Name erkennt zwar an, dass trans* Kinder besonders vulnerabel sind, da sie überdurchschnittlich von Suizidalität und Mobbing betroffen sind. Doch von Mitgefühl und Schutz kann nicht die Rede sein.

× Erweitern Grafik: thetrevorproject.org Laut aktuellen Zahlen der Trevor Projektes haben 52 Prozent der trans* und nicht-binären Jugendlichen in den USA im letzten Jahr über Suizid nachgedacht, bei ihren cisgeschlechtlichen Altersgenoss*innen waren das nur 34 Prozent. Einen Selbsttötungsversuch unternahmen 21 Prozent der trans* und nicht-binäre Jugendlichen gegenüber 11 Prozent bei den cisgeschlechtlichen.

Der republikanische Initiator des Gesetzes, Senator Shay Shelnutt, gab sogar zu, dass er noch nie mit trans* Jugendlichen gesprochen hatte. So kam er dann zum Schluss:

„Children aren't mature enough to make these decisions on surgeries and drugs.“ (Kinder sind nicht reif genug, um Entscheidungen über Operationen und Medikamente zu treffen.)

Würde er mit den Betroffenen im Gespräch sein, wüsste er, dass trans* Kinder sowieso nicht medizinisch transitionieren, sondern nur sozial. Eine soziale Transition beinhaltet beispielsweise die Änderung des Namens, von Pronomen oder der Kleidung. Erst mit dem Anfang der Pubertät werden medizinische Schritte in Erwägung gezogen.

× Der aktuelle Senat in Alabama inklusive Shay Shelnutt hat dem menschenverachtenden Gesetz bereits zugestimmt

Konkret sind das pubertätsunterdrückende Medikamente. Shelnutt sollte es freuen: Sie ermöglichen es trans* Jugendlichen, länger über weitere medizinische Schritte nachzudenken. Die Wirkung der hormonellen Blocker ist reversibel, sie verschieben irreversible Entscheidungen in ein reiferes Alter. Shelnutt weiß aber mehr als Betroffene und medizinisches Personal:

„The whole point is to protect kids.“ (Es geht darum, Kinder zu schützen.)

Zwangsouting durch Lehrer*innen

× Erweitern Foto: M. Mehling / unsplash / CC0 Trans* Auf der Flucht bis zur Selbstaufgabe: Lebenswirklichkeit einer immer noch viel zu großen Anzahl queerer Kinder

Der zweite Teil des Gesetzesvorhaben zwänge Schulpersonal ihre Schützlinge als trans* vor den Eltern zu outen. Damit würde den Minderjährigen ein wichtiger Schutzort genommen.

Scharfe Kritik von LGBTIQ*-Verband

Die Direktorin der queeren Kampagne Southern Equality, Allison Scott, wies darauf hin, dass die Senator*innen Alabamas sich über das Wissen von medizinischen Fachpersonal hinwegsetzen:

Foto: twitter.com/AllisonScottNC Allison Scott

„Lawmakers are insisting that they know what's best for transgender young people and ignoring the recommendations of medical experts, including the American Academy of Pediatrics, the American Medical Association, and more.“ (Gesetzesschreibende betonen, dass sie wissen, was das Beste für trans* Kinder und Jugendliche ist. Dabei ignorieren sie die Empfehlungen von medizinischen Expert*innen, wie der amerikanischen Akademie der Kinderheilkunde und der amerikanischen medizinischen Assoziation.)

Allison Scott fasst die Folgen des Gesetzes zusammen:

„It's effectively endangering many possible lifelines for a transgender child: Under this bill they can't go to their doctor for help, and they can't seek counsel or comfort from their teachers or school staff.“ (Es gefährdet viele mögliche Rettungsanker für trans* Kinder: Unter dem Gesetz können sie weder bei ihren Ärzt*innen Hilfe suchen noch Beratung oder Unterstützung bei ihren Lehrer*innen oder Schulpersonal finden.)

Das Gesetz muss, nachdem es letzte Woche vom Senat angenommen worden ist, noch vom Repräsentant*innenhaus angenommen werden. Die Zustimmung gilt als sicher. Weitere trans*feindliche Gesetzesvorhaben liegen bereits auf den Schreibtischen von Republikanern wie Shay Shelnutt bereit.