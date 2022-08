Offener Brief: Zeigen DFB und Lufthansa Regenbogenflagge in Katar?

Nachdem die EM beim Spiel Ungarn-Deutschland zum Regenbogenfest wurde, will es der Initiator von „Hamburg zeigt Flagge“ wissen: Wird die Nationalmannschaft bei der WM in Katar ein Zeichen setzen? Oliver Greve schlägt vor, die Lufthansa mit ins Boot zu holen.

× Erweitern Foto: Christof Stache / AFP GERMANY - GAY - LESBIAN - CSD - LGBT Vom DFB und der UEFA beim EM-Spiel verboten – die Allianz-Arena in Regenbogenfarben

Kurzer Rückblick: Juni 2021, letztes Vorrundenspiel der DFB-Nationalmannschaft bei der UEFA Europameisterschaft gegen Ungarn. Austragungsort München. Der DFB verbietet es, die Allianz-Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten, eine nie dagewesene Regenbogenwelle brandet über Deutschland (männer* berichtete). Auch Manuel Neuer zeigte während der Spiele der EM stolz die Unterstützung der Nationalelf.

× Erweitern Foto: Philipp Guelland / AFP

Die katastrophalen Zustände für LGBTIQ* in Ungarn sind nicht mehr nur queeren Aktivist*innen und ihren Verbündeten bekannt, sondern Thema jeder Zeitung und jeder Nachrichtensendung bis hin zu den Hauptnachrichtensendungen und Talkrunden. Die Welle schwappt über ganz Europa, die öffentliche Empörung wird sicher dabei geholfen haben, dass die EU-Kommission inzwischen mehrere Verfahren gegen Ungarns Rechtsstaatsverstöße veranlasst hat. Schon damals war es der Flaggenbeauftragte von Hamburg Pride und Fußballnerd Oliver Greve, der den Ball ins Rollen brachte.

Katar, WM und Queers

Die Lage für Queers in der islamisch geprägten absoluten Monarchie Katar ist noch einmal um ein Vielfaches verheerender, als in Ungarn. Dennoch unterschrieben FIFA und das Emirat die Verträge für die Weltmeisterschaft – im kommenden Winter ist es soweit. Zwar beteuern die Veranstalter und die Offiziellen des Austragungsortes gebetsmühlenartig, Menschenrechte und speziell die Rechte sexueller Minderheiten während der WM zu achten (männer* berichtete). Die Realität sieht bereits im Vorfeld des Fußballreigens anders aus, die Reaktionen der Verantwortlichen bleiben aus.

➡️ männer* Berichte zu Zensur und Gängelung queerer Sichtbarkeit in Katar aus den letzten zwei Jahren findest du HIER

„WM in Katar - Zeichen setzen schon bei der Anreise“

Foto: Andrej Isakovic / AFP Lewis Hamilton Pride Helm

Was also tun? Formel-1-Hero Lewis Hamilton fand eine Antwort auf diese Frage und sorgte für weltweite Sichtbarkeit, als er im letzten November beim ersten Formel-1-Grand Prix in dem Verfolgerstaat Regenbogen zeigte (männer* berichtete). Und ähnlich stellt sich Oliver Greve das nun auch vom DFB vor und schrieb in einem offenen Brief folgenden Vorschlag:

Lieber DFB, Liebe Nationalmannschaft, bald findet die Fußball-WM in Katar statt. Aus vielerlei Gründen ist der Austragungsort sehr umstritten. Da die Deutsche Nationalmannschaft aber stand heute teilnehmen wird, ist es wichtig dies mit einem „Zeichen setzen“ zu tun. Eins dieser Zeichen wäre statt einfach mit der Lufthansa mit der Lovehansa -Maschine anzureisen (Fotos anbei ). Vor allem auch die üblichen Fotos bei der Anreise in dieser Maschine wären ein klares Statement. Die Nationalmannschaft zeigt Flagge, wäre nach diversen Aktionen von Bundesliga Mannschaften ein wichtiges Signal. Sonnige Grüße, Oliver Greve

Eine wundervolle Idee, oder? Schreibt an den DFB, verbreitet den Wunsch, auf das wir ein Regenbogenwintermärchen erleben können!