EISENHERZ – „Mon CRS“ von Marc Martin

Mehr Testosteron geht nicht, oder? Der Kampfkunst-Profi Mathis Chevalier zieht die Blicke auf sich, keine Frage.

Der jetzt auf DVD (und mit deutschen Untertiteln) erschienenen Film „Mon CRS“ ** erzählt von einem scheinbar „in jeder Hinsicht normalen“ jungen Polizisten (Mathis Chevalier), der durch das Erwachen seiner Sexualität aus der Bahn geworfen wird. Er verliebt sich in die Kabarettsängerin Othmane – keine Frau, wie er sie kennt.

„Meine Bilder weben eine Fantasie, die oft gegen den Strom schwimmt. Sie spielen mit Klischees, um sie zu entlarven. Bei Mathis ist die Männlichkeit nicht nur eine Last auf seinen Schultern: Sie hilft ihm auch nach oben. Othmanes Weiblichkeit hingegen erzeugt Spiegeleffekte in den Augen Zuschauer*innen und wird so zum Spiegelbild der gemeinsamen Emanzipation. In den oft düsteren und ausgrenzenden Zeiten, in denen wir leben, freue ich mich über alle, die bei Mon CRS schöne und positive Energien empfinden“, so der queere Künstler Marc Martin.