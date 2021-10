Drei Musiktipps für einen poppigen Herbst

× Erweitern Fotos: Universal Music ABBA

ABBA

DAS Comeback des Jahres sind natürlich ABBA, die 2021 gleich zwei Welthits landeten und im November ihr neues Album präsentieren. Aber auch Duran Duran sind wieder am Start – und eine Künstlerin aus dem Underground.

Mamma Mia! Wer der Menschheit zwischen 1972 und 1982 Klassiker wie „Take a Chance on Me“, „Waterloo“, „Dancing Queen“, „The Day Before You Came“ oder auch „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ und „Super Trouper“ schenkte, der muss nach vierzig Jahren (!) Musik abliefern, die mehr ist als nur ein Aufguss oder Remake. Und das ist Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog (ABBA) gelungen!

„Voyage“ ist das perfekte Nachfolgealbum zum letzten gemeinsamen Studioalbum „The Visitors“, das 1981 dank Hits wie „One of Us“ die Hitparade stürmte. Schon die ersten beiden Hits, die ausgekoppelt wurden, machten klar, dass es sich bei ABBA um Vollblutmusiker handelt, die können, was sie tun. Das hymnische „I Still Have Faith in You“ und die Reggae-Pop-Nummer „Don’t Shut Me Down“ erfreuten die Fans und räumten millionenfach in den diversen Charts ab. Anders als die „artverwandten“ Boney M. ließ ABBA sich nicht darauf ein, alle drei oder vier Jahre ein Remix-Comeback zu zelebrieren, es gab keinen ABBA-Megamix und auch keine Touren.

Die vier Musiker*innen pausierten einfach, hatten Solo-Karrieren, machten Musicals und widmeten sich der Familie, bis es 2018 klick machte und sie Lust darauf hatten, wieder zusammen als ABBA Musik zu machen. Ohnehin hatte sich die Band nie offiziell getrennt. Ähnlich wie Barbra Streisand setzen die vier Skandinavier*innen auf zeitlosen Pop, der nicht auf die Charts oder aktuelle Trends schielt – das könne er auch gar nicht, wie Benny Andersson im Interview sagte. Für die vier Künstler*innen ist es wichtig, dass es ihnen gefällt und dass es Spaß macht. www.abbasite.com

× Erweitern Nina June

Nina June „Meet Me on The Edge of Our Ruin“

Die in Amsterdam lebende, silberblonde Sängerin Nina June baut ihre Songs aus den Überresten vergangener Romanzen, Beziehungen und Freundschaften auf und macht sich Gedanken über die Welt, die sie mit eloquenten Streichern, kunstvollen Arrangements, glitzernden Tasten, luftigen Gitarren und organischem Sounddesign zusammennäht.

× Erweitern Duran Duran

Duran Duran „Future Past“

Am 22. Oktober erschien mit „Future Past“ das 15. Studioalbum der britischen New-Wave- und Rockband Duran Duran, die seit den 1980er-Jahren weltweit Erfolge feiert. „Future Past“ ist Duran Durans erstes Album seit sechs Jahren. Mitgearbeitet haben daran unter anderem auch die renommierten Produzenten Erol Alkan, Giorgio Moroder und Mark Ronson, Graham Coxon von der Rockband Blur auf der Gitarre, David Bowies ehemaliger Pianist Mike Garson und als Gastsängerin Lykke Li.