Alles Gute zum 65. Geburtstag, Madonna!

×

× Erweitern Fotos: Warner Music, Universal Music, @madonna

Fotos: @madonna Fünfzigmal die Charts anzuführen ist eine stolze Leistung. Das gelang Madonna zwischen 1983 und 2019 in den US-Dancecharts. Für eine Sängerin, die aus der Klubwelt kommt, eine wichtige Sache

2023 ist Madonna besonders umtriebig und an der Seite von Künstler*innen wie The Weeknd und Christine and the Queens in den Charts. Heute wird sie 65 Jahre alt.

Ja, ans Aufhören denkt die US-Künstlerin noch lange nicht, zu groß der Drang, Kunst zu machen, zu groß der Erfolg. Alben wie „Madame X“, „Rebel Heart“ und „MDNA“ schafften es auch in den letzten Jahren auf Platz eins wichtiger Charts. Die am 16. August 1958 in Bay City, Michigan geborene Sängerin ist eine starke Fürsprecherin der LGBTIQ*-Community, Frauenrechtlerin und Pop-Ikone.

Die Wahl-New-Yorker Sängerin war (und ist immer wieder …) auch in der Filmwelt aktiv, meist hämisch kommentiert, aber durchaus mit Erfolg, 1985 etwa mit „Susan … verzweifelt gesucht“. 1996 gab es Lob und Preise für ihre Darstellung der Evita im gleichnamigen Musical-Film, „You Must Love Me“ aus dem Kinoerfolg bekam 1997 einen Golden Globe. 2012 gab es einen weiteren Golden Globe für „Masterpiece“ aus dem Film „W.E.“. Zu ihrem 65. Geburtstag wünschen wir der Sängerin nur das Beste und sagen Danke dafür, dass sie die LGBTIQ*-Community sichtbar macht und sich engagiert für sie einsetzt! www.madonna.com

** Das Duett mit Justin Timberlake, war 2008 Platz1 in über 20 Ländern