Bayern, Bodensee, Boney M.

× Erweitern Foto: M. Rädel Bodensee, Alpen

Foto: S. Ludewig Marianne Rosenberg

Die „Lindauer Starnacht“ lockt mit zwei besonders bei Queers beliebten Musiklegenden auf die pittoreske Insel im wunderschönen Bodensee. Disco und Pop im malerischen Grenzgebiet zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Fotos: D. Zill, BMG, Sony, Hansa International Die originalen Boney M. existierten zwischen 1975 und 1985/86 und landeten nonstop Hits wie „Daddy Cool“, „Sunny“, „Gotta Go Home“ sowie „Malaika“, „Rivers of Babylon“, „Kalimba de luna“ und „Felicidad (Margherita)“

Die Headliner der „Lindauer Starnacht“ am 11. November sind zwei Künstlerinnen, die sich noch ganz aktuell in unseren Top10 der Charts platzieren konnten: Liz Mitchell von Boney M. und Marianne Rosenberg. Die landete 2022 zum zweiten Mal in ihrer Karriere mit einem Studioalbum vorne in den Charts, „Diva“ erklomm Platz 5.

Die 1955 in Berlin geborene Sängerin hatte in den 1970ern Hits wie „Lieder der Nacht“, „Marleen“, „Herz aus Glas“ und „Er gehört zu mir“. In den 1980ern war sie oft mit Coverversionen internationaler Hits populär, bevor sie sich für die Kultur-Avantgarde (Rio Reiser ...) der Zeit entschied und auf den großen Erfolg für mehr Freiheit verzichtete. Später veröffentlichte sie Remixe ihrer Gassenhauer und mauserte sich zum Kultstar – auch kam Marianne Rosenberg mit einer Ballade zu der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ wieder in die Hitlisten, in den 1990ern dann zum Beispiel mit dem Album „Luna“ und Singles wie „Frage niemals“. 2020 landete La Rosenberg mit dem Album „Im Namen der Liebe“ auf Platz 1 der Charts.

Und auch Liz Mitchell muss sich mit ihrer Version von Boney M. nicht verstecken, sie schaffte es dieses Jahr mit „The Magic of Boney M.“ in den Charts auf Platz 7 – und das, obwohl das Projekt eigentlich seit 1985/86 getrennte Wege geht. Allerdings touren diverse Bands erfolgreich um die Welt, doch nur Liz hat das wohlwollende Okay von Producer Frank Farian.

Los geht es am 11.11. in der Inselhalle Lindau um 20 Uhr, der Einlass ist ab 18:30 Uhr. Karten bekommt man hier: www.inselhalle-lindau.de/events/lindauer-starnacht

