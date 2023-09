COMEBACK der Army of Lovers: „Sexodus“

× Erweitern Fotos: @armyofloversofficial So (er)kennt man Army of Lovers. Im Oktober ist eine neue Sängerin dabei, Olya Polyakova

Am 24. November soll das neue Album von Army of Lovers, der queeren Kultband aus Schweden erscheinen: „Sexodus“.

Zuvor gibt es aber schon am 6. Oktober eine neue Single mit der neuen Sängerin Olya Polyakova, einem Musik- und TV-Star aus der Ukraine, „Love Is Blue“.

Army of Lovers, diese drei Worte stehen seit dem Ende der 1980er in Skandinavien und ab 1991 dann weltweit für Pop-Travestie-Ironie-Disco-Hits der unterhaltsamen und auch mal dramatischen Extraklasse, die ohne Zweifel auch Lady Gaga inspirierten. Sänger Jean-Pierre Barda, Musik-Genie Alexander Bard (er produzierte unter anderem Alcazar) und wechselnde Sängerinnen, anfangs La Camilla, sind Army of Lovers. Mit ihrer durch Klassik, House und Disco beeinflussten Musik, den schrillen Videos und den queeren, sarkastischen, sexuell aufgeladenen Texten gewannen die drei (zwischendurch auch vier) Schwed*innen seit 1990 weltweit eine große Fangemeinde. Bekannte Hits sind unter anderem „Crucified“, „Let the Sunshine In“, „Obsession“, „Give My Life“ sowie „Rockin' the Ride“, „Israelism“, „King Midas“ ** und „Ride the Bullet“. www.armyoflovers.eu

** eine Art Hommage an Boney M.