Der englische DJ und Producer Carl Cox (geboren am 29.7.1962) ist seit Jahrzehnten ein populärer House-Innovator und legendärer Techno-Supporter

Stress, Krieg in den Nachrichten, Terz im Privaten und gesundheitliche Probleme, das Leben kann fordernd sein. Auch, um nicht dem Alltagsblues zu verfallen, braucht der Mensch Musik. Zumindest die meisten Erdbewohner. Stimmen die Melodien, die Bass Drums und die Gesänge, geht es meist schon bergauf. Ein Hoch auf alle Musiker!

Einer, der schon seit den 1970ern Musik macht, ist DJ und Producer Carl Cox – und der meldet sich nach längerer Albumpause mit eben genau solch einem Werk zurück: „ELECTRONIC GENERATIONS“.

„Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, dieses Album zu veröffentlichen. Als Live-Künstler und DJ habe ich die Möglichkeit, auf der ganzen Welt zu spielen und zu sehen, wie die Menschen die gemeinsame Erfahrung genießen, zusammen zu sein und zu tanzen. Ich habe alle Elemente, die ich beim Beobachten dieser Menschenmengen gelernt habe, zusammengeführt, meinen Sound hinzugefügt und versucht, euch ein echtes elektronisches Musikerlebnis zu bieten.“

Egal, ob Stücke von CAPPELLA, Moby oder Jam & Spoon, wenn ihm ein Track gefällt, remixt Carl Cox ihn. Und seine Mixe sind immer große Klasse! Ja, von der Geburt der Tanzmusikkultur bis hin zu der globalen Kraft, die die elektronische Musik heute darstellt, der englische DJ und Producer Carl Cox (geboren am 29.7.1962) war bei jedem Schritt ein Innovator und Supporter an vorderster Front. Morgen erscheint sein erstes Album seit zehn Jahren, voller Tracks, die Lust machen, sofort zu tanzen, das Leben zu genießen. Unsere Anspieltipps sind „Our Time Will Come“, „Bring It Back“ und „See the Sun Rising“. Das Album wird am 28.10.2022 erscheinen. www.carlcox.com