HappyBirthday, Diana Ross

× Erweitern Foto: Motown Records Diana Ross Mit Andy Warhol war Diana Ross gut befreundet,

Expand Foto: Universal Music Diana Ross Diana führte seit 1964 über zwanzig Mal die Album- und Singlecharts an und landete über sechzig Charthits, war Vorbild für Beyoncé und Donna Summer

Alles Gute zum 80. Geburtstag, Diana Ross! „Upside Down“, „Where Did Our Love Go“ oder auch „If We Hold On Together“ und „Chain Reaction“, ihre Stimme begeistert weltweit. Dianas Musik berührt und gibt Mut und Lebensfreude.

Die US-Musikerin war bis 1969 die Frontfrau der Girlgroup The Supremes, in den 1970ern startete Miss Ross dann eine eigene internationale Karriere – und wurde zur Ikone.

Auch ihr letztes Album „Thank You“ (2021) war ein Charterfolg, 2024 wurde Diana Ross zum Gesicht der Frühjahrskollektion von Yves Saint Laurent. Heute feiert die legendäre Sängerin ihr 80. Wiegenfest, ein schöner Anlass für ein paar Videos aus ihrer erfolgreichen künstlerischen Laufbahn. www.dianaross.com

