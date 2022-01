„In Your Arms (For an Angel)“ – Robin, Topic, Paul und Nico

× Erweitern Foto: Universal Music Nico Santos, Paul van Dyk, Topic, Robin Schulz Was für ein Quartett: Nico Santos, Paul van Dyk, Topic und Robin Schulz

Foto: Lasse Müffelmann Robin Schulz Robin Schulz ist seit 2012 extrem erfolgreich

Robin, Paul und Nico. Und noch der Producer Topic. Von wegen, zu viele Köche verderben den Brei. Das Ergebnis der Zusammenarbeit der vier Künstler kann sich mehr als nur hören lassen. Auch schön, dass Paul van Dyk wieder am Start ist.

Über Paul van Dyk: Geboren am 16. Dezember 1971 in Eisenhüttenstadt, wurde der DDR-Junge trotzdem schnell zu einem der weltweit erfolgreichsten DJs. Er remixte Madonna, Justin Timberlake und U2 – legte aber trotzdem noch in Szeneklubs und auf Partys wie dem GMF in Berlin auf. Hier gibt es den neuen Track, der zusammen mit Nico Santos, Topic und Robin Schulz entstanden ist und auf Pauls Trance-Klassiker „For an Angel“ aus dem Jahr 1998 basiert.

Zu Robin Schulz muss man auch nicht mehr viel sagen: Er ist der Mann hinter Hits wie „Speechless“, „Prayer in C“, „OK (mit James Blunt)“, „Sugar“, „All We Got“ und „Waves“. Herr Schulz sorgt seit 2012 für volle Tanzflächen und Hits in den Charts. Melancholie und Sehnsucht treffen auf Eurodance, das kommt an. Geboren wurder der Producer und DJ am 28. April 1987 in Osnabrück, seine Hits sind aber weltweit erfolgreich. Sänger Nico Santos hatte schon einige Hits, wartet aber noch auf den ganz großen Durchbruch; Topic ist gerade einer der angesagtesten Producers und Remixer. Es könnte also klappen ...