Startet 2020 weiter durch: Keye Katcher

Aufgetreten ist Keye Katcher schon im SO36 und in „Chantals House of Shame“. Jetzt hat der Bunte mit der großen Stimme eine neue Single am Start: „Infected“.

„Ich möchte dazu inspirieren, leidenschaftlich man selbst zu sein.“ Keye Katcher

Der Anfang der 1990er-Jahre geborene queere Sänger wurde vor allem 2012 durch die TV-Show „The Voice of Germany“ bekannt. Seitdem ist der waschechte Berliner Keye viel gebuchter und gemochter Sänger bei CSDs (zum Beispiel in Stuttgart), Partys und Events – er beherrscht eben seine Kunst, das überzeugt.

Seine neue Single „Infected“ zum Thema unerfüllte Liebe und übertriebene Fokussierung auf einen Unerreichbaren erscheint am 10. Januar, den Trailer gibt es schon jetzt hier bei uns.

www.keyekatcher.com