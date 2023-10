Kollektiv Turmstrasse: der Klang der Stadt

× Erweitern Foto: Marie Staggat

Foto: Marie Staggat Das neue Album erscheint am 10. November

Wie Hamburg klingt, das ist ein großes Thema. Die einen betonen Hip-Hop (Absolute Beginner, Fettes Brot …), die anderen achten auf Punk und Elektro, die meisten erwähnen Techno (U96 …) und wieder andere erinnern an Rock der Marke Udo Lindenberg. Und dann wäre da noch die Musik von Kollektiv Turmstrasse.

Gegründet in Wismar an der Ostsee, wohnhaft und kreativ in Hamburg. Und dieser Sound ist House und Techno! Und voll Hamburg. Beats, die die Schanze beschallen und die Reeperbahn verzücken. Musik, die in Farmsen gut kommt und auch am Hafen ihren Platz findet.

Unaufdringlich treibend und vor allem originell. Gerade wurde das neue Album „Unity of Opposites“ präsentiert, das entschlossen zwischen Happy House, Hip-Hop, Soul und Klassik, Techno und Elektro groovt und auch die Gedichte des österreichischen Dichters Rainer Maria Rilke zitiert. Unsere Anspieltipps sind „Betwixt 2“, „Night Wire“ sowie „Tulip Aka Chris Dior feat. Washington & Rebecca“ und „Wait for Me“. Sehr, sehr hörenswert! Und bis in den März 2024 live zu erleben, zum Beispiel im Uebel & Gefährlich in Hamburg, im Club OST in Berlin, im Fusion Club in Münster und in der Wieder Pratersauna. www.kollektiv-turmstrasse.com